قرقاش يعلق على اتفاق الرياض بين هادي و”الانتقالي الجنوبي”

قرقاش يعلق على اتفاق الرياض بين هادي و”الانتقالي الجنوبي”

الإمارات العربية – أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بجهود السعودية لعقد اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرا أن اليمن مقبل على مرحلة جديدة عبر هذا الاتفاق.

وكتب قرقاش في تغريدة على موقع “تويتر” اليوم السبت، أن “المساعي الحثيثة والجهود الخيرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول إلى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية”.

وأشار إلى أن “اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف”، مؤكدة على ضرورة التركيز على مواجهة الحوثيين.

وجاء ذلك بعد توقيع وفدي حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي على مسودة اتفاق الرياض للتسوية بين الطرفين، من المنتظر توقيعها في وقت لاحق.

المصدر: RT