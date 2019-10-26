مصر – أعلنت شركة “إيني” الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة (أبو رديس سدري) بخليج السويس.

وأوضحت الشركة أن الاكتشاف الجديد بإنتاج مبدئي يبلغ 5 آلاف برميل نفط يوميا.

وأوضحت شركة إيني في بيان اليوم الجمعة، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة “بترول بلاعيم” وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن تحقيق شركة “بترول بلاعيم” كشفا بتروليا بمنطقة أبورديس سدري، وذلك بحفر البئر الاستكشافي سدري 23، والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترا من الصخور الرسوبية و65 مترا من الصخور الجيرية.

المصدر: وكالات