ليبيا- أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على ترحيل 70 مهاجر من ليبيا إلى رومانيا خلال الأسبوع المنصرم.

المفوضية قال في تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إنها دعمت المفوضية مغادرة 70 لاجئ مباشرة من ليبيا إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث.

ورجحت المفوضية استقبال العديد من الأسر الأكثر عرضة للخطر في الأيام المقبلة.

يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت إلى ضرورة ألا يتم إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبية بالبحر المتوسط على أي حال إلى معسكرات اعتقال في ليبيا.

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