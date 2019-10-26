البرازيل – يغيب نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيلة منتخب بلاده البرازيل، بعدما أعلن عنها المدرب تيتي امس للمباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكوريا الجنوبية في 15 و19 نوفمبر.

وفضل المدرب تيتي عدم استدعائه لخوض المباريات الودية بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها المهاجم البرازيلي من في 13 أكتوبر الحالي خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا والتي انتهت بالتعادل 1-1 ستبعده أربعة أسابيع عن الملاعب.

وتضاف هذه الإصابة الى سلسلة إصابات يعانى منها المهاجم البالغ 27 عاما، منذ انتقاله الى باريس سان جيرمان آتيا من برشلونة الإسباني في صيف 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وفي ما يلي تشكيلة البرازيل:

لحراسة المرمى: أليسون (ليفربول الإنجليزي) وإيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي) ودانيال فوزاتو (روما الإيطالي).

لخط الدفاع: دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي) وايمرسون (ريال بيتيس الإسباني) ورينان لودي وفيليبي (أتلتيكو مدريد الإسباني) وتياغو سيلفا وماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) وإيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني).

لخط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد) وأرتور (برشلونة الإسباني) وفابينيو (ليفربول) ودوغلاس لويز (أستون فيلا الإنجليزي) وفيليبي كوتينيو (بايرن ميونيخ الألماني) ولوكاس باكيتا (ميلان الإيطالي).

لخط الهجوم: دافيد نيريس (أياكس أمستردام الهولندي) وروبرتو فيرمينو (ليفربول) وريشارليسون (ايفرتون الإنجليزي) وغابريال جيزوس (مانشستر سيتي) ورودريغو (ريال مدريد) وويليان (تشيلسي الإنجليزي).

المصدر: وكالات