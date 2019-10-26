المكسيك – سجل البريطاني لويس هاميلتون اليوم أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة المكسيك الكبرى، وهو السباق الذي ربما يشهد تتويجه بلقبه السادس في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات.

وقطع سائق مرسيدس حلبة إيرمانوس رودريغيز في مكسيكو سيتي في زمن قدره دقيقة واحدة و17.327 ثانية متقدما بفارق 0.119 ثانية على شارل لوكلير سائق فيراري صاحب المركز الثاني.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول، الفائز بسباق المكسيك في آخر موسمين، المركز الثالث.

أما الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس والفائز بسباق اليابان في 13 أكتوبر الجاري، فجاء في المركز الخامس متأخرا بفارق 0.678 ثانية عن الصدارة.

وسيحسم هاميلتون اللقب في سباق المكسيك قبل ختام الموسم بثلاثة سباقات إذا سجل 14 نقطة أكثر من منافسه الوحيد بوتاس. وهو ما سيحدث إذا انتهى السباق الأحد المقبل بنفس نتيجة التجارب الصباحية ليوم الجمعة.

وبسبب مشاكل في الإطارات غاب هاميلتون وبوتاس عن منصة التتويج في المكسيك العام الماضي.

وقال هاميلتون للصحفيين: “سنخوض السباق يوم الأحد ونحن نعرف أن فيراري يحقق سرعة كبيرة دائما في المسارات المستقيمة وهي من الأشياء التي تتميز بها هذه الحلبة”.

المصدر: رويترز