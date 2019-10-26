مصر – ثارت الفنانة هنا شيحة الكثير من الجدل بعد حلولها ضيفة على برنامج “عرب وود” الذي يذاع عبر قناة “روتانا سينما”، حيث تحدثت عن أهم الصفات التي تبحث عنها في شريك حياتها المستقبلي. وكذلك الصفات التي تكرهها في الأشخاص المحيطين بها.

وكشفت هنا خلال الحلقة أنها لا تقبل الكذب بأي حال من الأحوال، قائلة: “مبحبش الكدب ومبحبش الناس الكدابة ودي أكتر حاجة بكرهها في حياتي، ممكن أتقبل أي حاجة في الدنيا إلا الكدب”.

وعن أهم صفة تتمناها في شريك حياتها، قالت: “يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي أوي أوي.. وده بقى شيء نادر في عالمنا الجميل بس تمام”.

من ناحية أخرى، شاركت هنا شيحة مؤخرا في حلقات الجزء الثالث من مسلسل “نصيبي وقسمتك”، بحكاية “اتفضلوا في الصالون”، مع هاني عادل وفراس سعيد.

كما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها في “إنستغرام”، كواليس تصوير أغنية “سقفة”، التي اختتمت بها فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي. وظهرت هنا رفقة شقيقتيها رشا وحلا، وهن يرقصن ويغنين، وعلقت على الفيديو كاتبة: “طبعًا واللي يعرفني يعرف إن صوتي خطير، ولازم بقي حد يكتشفني، مش كده ولا إيه”.

وسائل اعلام مصرية