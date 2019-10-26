موسكو – وصلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا إلى موسكو، بعد الإفراج عنها في الولايات المتحدة، حيث أدينت بممارسة “نشاط لصالح دولة أجنبية” دون تسجيل نشاطها كـ”عميل أجنبي” في الأراضي الأمريكية.

وهبطت طائرة ماريا بوتينا اليوم السبت في مطار شيريميتيفو في موسكو، حيث كان بانتظارها نحو 50 صحفيا.

وكان في استقبال بوتينا والدها فاليري بوتين والمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وأعربت بوتينا عن فرحتها بالعودة إلى الوطن وأعربت عن شكرها لجميع من أيدوها أثناء احتجازها في السجن الأمريكي، مضيفة أن “الروس لا يستسلمون”.

يذكر أن ماريا بوتينا ذات الـ30 عاما، كانت قد اعتقلت في الولايات المتحدة في يوليو 2018، وصدر ضدها حكم بالسجن 18 شهرا بتهمة “العمل لصالح دولة أجنبية دون تسجيل نشاطها كـ”عميل أجنبي” رسميا، وتم ترحيلها إلى روسيا أمس الجمعة.

المصدر: RT، وكالات