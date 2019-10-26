العراق – أفادت المصادر من العراق نقلا عن مفوضية حقوق الانسان بارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات لـ30، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة 2000 آخرين.

وحسب المصدر نفسه فقد سقط 12 قتيل في بغداد و8 قتلى في ميسان و8 في ذي قار، ومقتل شخصين في المثنى. وحول الإصابات أكد المصدر أنها وصلت إلى 2000 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأن عدد الإصابات الأكبر كان في بغداد بمعدل 1500 مصابا.

وأكدت المصادر أن الأضرار المادية شملت حتى الآن حرق 30 مبنىا حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وذي قار والبصرة وبابل.

المصدر : وكالات