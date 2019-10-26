الصين – تطورت الأجهزة والهواتف الذكية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار، لذلك قد يكلفك أحدث الهواتف الذكية الرائدة من 700 دولارِِ إلى أكثر من 1000 دولارِِ.

وفي الوقت الحاضر، أنت لا تشتري جهازا جديدا فقط، بل تقوم باستثمار، وبناء عليه يتعين عليك حمايته، والاهتمام به حتى يستمر معك لفترة أطول.

فيما يلي أبرز 5 أخطاء يمكن أن تقلل من العمر الافتراضي لأجهزتك:

1- اللجوء إلى البدائل الرخيصة:

بمجرد ضياع أو تلف أي ملحق من ملحقات الأجهزة الذكية، وليكن على سبيل المثال: الشاحن، يلجأ البعض لشراء البديل الأرخص دون مراعاة للمواصفات ومطابقتها مع المنتج الأصلي، حيث لا يدرك الكثيرون أن الشاحن والكابل المرفقين بالجهاز الجديد مصممان خصيصًا لهذا المنتج.

إذا فقدت شاحنك أو تعرّض كابل USB للتلف؛ فلا تشتري أرخص شاحن أو كابل يمكنك العثور عليه، لأنه من المحتمل أن تؤثر الدولارات القليلة التي توفرها بشكل سلبي على أداء جهازك.

الشواحن والكابلات الرخيصة يمكن أيضًا أن تمثل تهديدًا لحياتك، حيث يقول الباحثون: “إن أجهزة شحن الهواتف الأرخص من الممكن أن تتسبب في صدمات أو حروق خطيرة لأنها قد لا تكون متوافقة مع معايير اختبار الجودة، والسلامة، مقارنةً بنظيرتها التي تصنعها علامات تجارية معروفة”.

2- الرغبة في الحصول على نسبة شحن 100% طول الوقت:

شهدت بطاريات الأجهزة المحمولة تطورًا كبيرًا على مدى السنوات الماضية، فمعظم بطاريات أحدث الهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، والمحمولة مصنوعة من (ليثيوم أيون) Lithium-ion عالي الجودة، أو بوليمر ليثيوم، والشحن الزائد لها قد يؤدي إلى تلفها.

تشير الأبحاث إلى أن مستوى الشحن المثالي لهذه البطاريات يقع ما بين 40% و80%، وسيوفر لك الحصول على أقصى استفادة من عمر البطارية، ويعتبر وصولها إلى نسبة 100% طول الوقت أحد العوامل التي ستؤدي إلى تلفها إلى حد ما. وذلك لأن البطارية التي تحتوي على جهد أعلى تقع تحت ضغط أكبر بكثير، ومن المحتمل أن يكون للإجهاد تأثيرات على عمر البطارية الإجمالي من خلال إبطاء الكيمياء الداخلية للبطارية.

بالنسبة إلى الحواسيب المحمولة، فإن هذه البطاريات لها عدد محدود من دورات الشحن والتفريغ، لذلك إذا تركت البطارية تنفد تمامًا من الشحن بشكل متكرر، فإن هذا يؤثر على دورة تفريغ الشحن ويقلل من العمر الافتراضي لها، لهذا السبب حاول إبقاء البطارية مشحونة إلى مستوى 40% على الأقل.

3- ترك الشاحن في الجهاز طول الوقت:

هل تقوم بتوصيل جهازك بالشاحن وتنساه؟ لحسن الحظ؛ عندما يصل الجيل الجديد من البطاريات إلى الحد الأقصى للشحن، فإن لديها آليات لمنع الشحن الزائد، وهذا ينطبق على الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة.

وبالرغم من ذلك فإن إبقاء هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي موصولا بالشاحن طوال الليل، قد يضر بالجهاز لأن البطارية ستفقد قدرتها تدريجيا مع كل دورة شحن، وهذا هو السبب في أنك ستلاحظ تدهورا كبيرا في سعة بطارية هاتفك بسبب التفريغ وإعادة الشحن المستمر.

كما أن إبقاء الحواسيب المحمولة متصلة طول الوقت بالشحن، يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية مما قد يتسبب في حدوث حرائق، وهو خطر نادر الحدوث، ولكنه محتمل.

4- عدم الاهتمام بدرجات الحرارة:

لا شك أن درجات الحرارة المرتفعة، أو المنخفضة قد تعرض أجهزتك الذكية للتلف، ودرجات الحرارة المرتفعة هي أسوأ عدو لأجهزتك، لأنها لن تؤدي إلى تسرب البطارية أو ارتفاع درجة حرارة الجهاز فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضًا إلى فقد البيانات أو تلفها.

بالعودة إلى تجنب الملحقات غير المرخصة، لا تنطبق هذه القاعدة على أجهزة الشحن والكابلات فقط، بل تنطبق أكثر على البطاريات، لأن البطاريات التي تبيعها الجهات غير المعتمدة قد تؤدي إلى حدوث كوارث.

كما أن درجات الحرارة المنخفضة قد تسبب في تلف هاتفك أيضًا، حيث يمكن أن تتوقف بطاريات الليثيوم أيون عن تفريغ الكهرباء في درجات الحرارة الشديدة البرودة، مما يؤدي إلى تقليل عمر البطارية.

5- أخطاء تنظيف الأجهزة:

سواء كنت تقوم بتنظيف هاتف ذكي، أو حاسوب لوحي، أو حاسوب محمول، فهناك بعض العناصر الهامة التي يجب أن تراعيها لتجنب تلف جهازك:

• استخدم الهواء المضغوط لتنظيف الزوايا الضيقة للغاية، والشقوق التي يصعب الوصول إليها، مع مراعاة تقليل ضغط الهواء الذي تستخدمه منعًا لتلف أي مكون في الجهاز.

• لا تستخدم منتجات التنظيف المنزلية مثل: منظفات الزجاج على أجهزتك الإلكترونية لأنها بلا شك تحتوي على نسبة مياه قد تتسبب في تلف مكونات الجهاز الداخلية، لذلك يمكنك استخدام (كحول الأيزوبروبيل) Isopropyl alcohol في التنظيف.

• استخدم الأقمشة القطنية الناعمة إذا كان لديك قطعة قماش قطنية 100% فهذا خيار مثالي.

• يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، وإزالة البقع التي تحتاج إلى تنظيف خفيف.

وكالات