الصين – قد يتم إعادة إحياء سلسلة هواتف Xiaomi Mi Note Series المنسية كما تردد قبل أسبوعين. واليوم، جاءت أخبار مفادها أنه تم رصد طرازين من Xiaomi Mi Note 10 يحصلون على شهادات من هيئات تنظيمية مُختلفة.

حصل الهاتفين Xiaomi Mi Note 10 و Xiaomi Mi Note 10 Pro على موافقة هيئة NBTC التايلاندية وهيئة EEC، بينما تم رصد الهاتف الأول يحصل على مصادقة هيئة IMDA السنغافورية. للآسف، لا توجد أي معلومات حول المواصفات التقنية لكلا الهاتفين وأفضل ما يمكننا إستخلاصه هو أن الهاتف Xiaomi Mi Note 10 يحمل الإسم الرمزي M1910F4G، بينما يحمل الهاتف Xiaomi Mi Note 10 Pro الإسم الرمزي M1910F4S.

في شهر يونيو، أصر الرئيس التنفيذي للشركة على عدم وجود خطط لإطلاق هاتف Xiaomi Mi Note جديد هذا العام، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك الآن. إعادة إحياء تشكيلة Xiaomi Mi Note Series بعد عامين من الموت السريري سيتيح لشركة Xiaomi إعادة التوهج إلى واحدة من أروع سلسلات هواتفها الذكية في السنوات الماضية. ومع ذلك، نحن نتساءل حول ما إذا كان الهاتفين Xiaomi Mi Note 10 و Xiaomi Mi Note 10 Pro سيحصلان على شاشات بمعدل تحديث 120Hz والكاميرا المُقربة التي توفر التقريب البصري البالغ ×5، والقدرة على تسجيل الفيديوهات بدقة 8K.

إذا كان التقرير الأول من المسرب الصيني الشهير Ice Universe صحيحًا، فسوف نكتشف ذلك في وقت مبكر من الأسبوع القادم.

وكالات