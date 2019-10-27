ليبيا – طالب أهالي وسكان بلدية وادي البوانيس ومؤسسات المجتمع المدني و النشطاء والمهتمين بالشأن العام بعودة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية إلى مناطقهم ودوائرهم الانتخابية وتوضيح ما صرح به رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني حول 30 مليون التي تم صرفها للمنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أصدره السكان والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني بحسب المكتب الإعلامي التابع للبدلية خلال الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمس السبت أمام محكمة البوانيس الجزئية.

ودعا المحتجون إلى ضرورة أن يتم صرف المليار دينار المخصص لفزان من قبل حكومة الوفاق عبر قنوات قانونية وبأيدى يثقون بها بعيداً عن لجان الأزمات الصورية بحسب وصفهم.

كما حمّل المحتجون الجهات التشريعية والتنفيذية والنائب العام مسؤولية الكشف عن المخصصات التي تم صرفها لفزان من سنة 2012 حتى اليوم، مؤكدين على أنهم سيتخدون خطوات تصعيديه في حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة.

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