أبوظبي – غلب التباين على أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، في ظل حالة الترقب المسيطرة على المعنويات، انتظاراً لاكتمال نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث.

وقال مروان الشرشابي، محلل أسواق المال العربية: كان هناك غياب واضح للمحفزات في غالبية الأسواق اليوم، وهو ما كان سبباً رئيساً وراء تباين الأداء، خصوصا في ظل حالة الترقب لاكتمال نتائج الشركات قبل ضخ أية أموال جديدة.

وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي: ربما تعاود الأسواق النشاط في تداولات الغد، لكن سيظل ذلك رهن تحركات البورصات العالمية وأسواق النفط.

وحققت أسواق النفط العالمية أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من شهر، بفضل تفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني، وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج.

وصعدت عقود خام برنت خلال الأسبوع الماضي بنحو 4 بالمئة لتغلق عند 62.03 دولارا للبرميل، مسجلة أفضل أداء منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنحو 5 بالمئة لتغلق عند 56.66 دولارا للبرميل، محققة أكبر صعود أسبوعي منذ 21 يونيو/ حزيران الماضي.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.22 بالمئة إلى 14237 نقطة، وسط عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية، قابلها ضغوط بيعية للمصريين والعرب.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.11 بالمئة إلى 6291 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.19 بالمئة إلى 4769 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنحو 0.13 بالمئة إلى 5775 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1527 نقطة مع صعود “مصرف السلام” بسبة 2.1 بالمئة و”المؤسسة العربية المصرفية” بنسبة 0.21 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي نسبة 0.13 بالمئة إلى 2787 نقطة مع صعود أسهم “دبي الإسلامي” بنسبة 0.19 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 0.22 بالمئة و”إعمار مولز” بنحو 1.03 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.28 بالمئة إلى 5148 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.77 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.75 بالمئة و”دانة غاز” بنسبة 0.43 بالمئة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1809 نقطة، مع انخفاض أسهم “التجمعات الاستثمارية” بنسبة 3.9 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 3.8 بالمئة و”جوبترول” بنسبة 0.61 بالمئة.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.27 بالمئة إلى 7891 نقطة، بضغط هبوط بعض الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وانحدرت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.08 بالمئة إلى 3986 نقطة مع تراجع أسهم القطاع المالي والصناعي بنحو 0.38 بالمئة و0.12 بالمئة على التوالي.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 14237 نقطة.

دبي: بنسبة 0.13 بالمئة إلى 2787 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.11 بالمئة إلى 6291 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1527 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

الأردن: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 1809 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.28 بالمئة إلى 5148 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 7891 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 3986 نقطة.