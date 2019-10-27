الظهور الأول لبوسي بعد اتهامات طليقها لها بالخيانة … هل ردت عليه؟

الظهور الأول لبوسي بعد اتهامات طليقها لها بالخيانة … هل ردت عليه؟

مصر – توقع الكثيرون أن تخرج بوسي للرد على اتهامات طليقها وليد فطين لها بالخيانة والإستيلاء على أمواله، لكنها قررت تجاهله ولم تعلق على تصريحاته التي أثارت جدلاً كبيراً على الـ”سوشيال ميديا”.

ونشرت بوسي مؤخرًا صورة لها من خلال حسابها على موقع “إنستغرام”، وعلقت قائلة :”أنا مبسوطة جدا اني هكون لأول مرة معاكم في السعودية وبشارك في موسم الرياض.. ان شاء الله نعمل حفلة نكسر الدنيا مع بعض”.

وكان طليق بوسي اتهمها بالخيانة، وقال خلال لقاءه بأحد البرامج التلفزيونية: “أول خلافاتنا كان خلال تصويرها فيلم عمر وسلوى حيث كان البطل كريم محمود عبد العزيز وكان يجسد حبيبها ولكنها عاشت الوهم”.

وأكد وليد فطين أن بوسي استولت على 30 مليون جنيه خلال فترة زواجهما نافيًا خيانته لها.

وكالات