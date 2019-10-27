ليبيا – كشف المتحدث باسم ما يعرف بـ”القوة الوطنية المتحركة” التابعة للمجلس الرئاسي سليم قشوط آخر التطورات الميدانية في طرابلس حيث شهدت محاور القتال هدوء حذر مع وجود إشتباكات عنيفة ببعض المحاور خاصة الأحياء البرية.

قشوط أشار خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن غرفة العمليات التابعة للرئاسي دخلت لمرحلة جديدة مع وجود الإستعدادات الكاملة والأسلحة النوعية.

ولفت إلى أنه تم التوافق على إمداد مسلحي الوفاق بالأسلحة النوعية مع وضع ترتيبات كبيرة جداً لإنهاء ماوصفه بـ”الصراع جنوب طرابلس” خاصة في ظل الأحوال الجوية التي تعيق الطيران الحربي أو المسير بمحاور القتال مما شجع قوات الوفاق على هذه المهمة حسب قوله.