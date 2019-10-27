ليبيا – إجتمع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس السبت مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز بكلية الزراعة في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء.

المستشار صالح أكد بحسب المكتب وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة على أهمية المؤسسات التعليمية والدور الكبير التي تقوم به الجامعات للمساهمة بكل مالديها من إمكانيات علمية في بناء ونهضة الدولة.

ومن جهتهم،شدد الحاضرون على أن جامعة عمر المختار هي بيت خبرة حيث أن الجامعة قد عقدت العديد من الورش والندوات والمؤتمرات العلمية داخل وخارج الجامعة والتي ظهرت بنتائج كبيرة وايجابية تخدم المجتمع في مختلف التخصصات كما طرح الحاضرون الكثير من الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تخدم وتحافظ وتطور من سير العملية التعليمية.

ومن جانبه،أثنى رئيس جامعة عمر المختار على مجلس النواب وذلك بإصداره قانون الجامعات،موضحاً بأن جامعة عمر المختار تسعى دائما في المحافظة على سير وإستمرار العملية التعليمية والرقي بالمستوى العلمي المطلوب.

وفى ختام اللقاء قامت رئاسة الجامعة بتكريم رئيس مجلس النواب وذلك بتقديم درع وشهادة تقدير عرفانا وتقديرا لجهوده ووقوفه مع جامعة عمر المختار في الحفاظ على سير العملية التعليمية. هذا وحضر اللقاء كل من :”وكيل وزارة التعليم العالي فاطمة الغالي، رئيس جامعة عمر المختار عبدالمطلوب بوفروة،وكيل مساعد جامعة عمر المختار فرع القبة – درنة”إلى جانب عُمداء الكليات ومدراء الإدارات والمكاتب بالجامعة. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.