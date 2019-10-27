ليبيا – قال عضو تأسيسية معلمي حي الأندلس نوري الزويكي إن مطالب المعلمين وإعتصامهم مستمر منذ عام 2015 أي مايقارب الـ4 سنوات، مشيراً إلى أن الدولة والحكومات المتعاقبة لم تفي بوعودها ولم تنفذ قرارات كثيرة منها زيادة مرتبات قطاع التعليم بالكامل و زيادة مدراء المدارس وآخرها القانون رقم 4 الصادر عن البرلمان.

الزويكي ناشد خلال إستضافته عبر برنامج”بانورما الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد المناطق التي لم تعتصم لهذه اللحظة بالإنضمام للمعلمين والوقوف معهم، داعياً محمود الرايس مراقب تعليم أبوسليم ورشيد بشر من سوق الجمعة إلى الوقوف مع الحق وليس ضد المعلمين.

وأشار إلى أن المعلمين طالبوا من البداية بتنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018 أما الآن فمطالبهم هي تحقيق العدالة الإجتماعية في المرتبات لجميع القطاعات بالكامل وإقالة وزير التعليم بعد التهديدات الصادرة عنه ووصف المعلمين بالأجسام الهلامية والطابور الخامس وإستخبارات لدول أجنبية.

وتابع مضيفاً:”الأدلة على تصريحات الوزاير موجودة ومسجلة لدينا في نقابة المعلمين بطرابلس و مستعدين كتنسيقيات وإدارات مدارس و معلمين أن تكون لنا مناظرة معه فنحن حاولنا بأكثر من مرة الدخول عليه في قناة رسمية للتحاور معه لكن العملية موصدة أمامنا نهائياً”.

كما إستطرد حديثه قائلاً:”الوزير المفوض تكلم عن 245 ألف معلم لا نعرف أين أماكنهم كوزير كيف لا تعرف أين مكانهم بالتأكيد هناك مباشرات عمل طلبتهم وحولت الـ 245 ألف لديوان المحاسبة، 3500 معلم إحتياط عام ماذا فعلت في الاحتياط العام خلال السنتين الفائتتين لأنه يفترض منحهم دورات قصيرة أو طويلة لتطوير وتدريب هؤلاء المعلمين”.

وأكد على حاجة المدارس إلى معلميم لتدريس تخصصات منها اللغة العربية و الرياضيات واللغة الإنجليزية، مبيناً “شهادة تمويل مصارف وشهادة ثانوية و إعدادية حاسوب لدينا فائض بها، لماذا يا وزير التعليم تقول أننا 600 ألف وتزيدنا تخصصات أخرى”.

ويرى أن وزير التعليم منذ توليه مهامه أصدر قرارات خاطئة تجاوزت الـ67 قرار منها إلغاء مادة الحاسوب مع أنها مادة أساسية بالإضافة لمنع الواجبات للطلبة بالكامل ومنع المعلمين من معاقبة الطلبة على أي تقصير.

الزويكي كشف أن غداً الإثنين سيشهد وقفة احتجاجية من جميع مناطق ليبيا، مناشداً كل المعلمين و إدارات المدارس بالتوجه للمجلس الرئاسي للإعتصام.