الرياض – تراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بنسبة 65.2 بالمئة خلال الشهور التسعة المنقضية من 2019، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية (تداول)، الأحد، إن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بلغ 6.36 مليارات ريال (1.696 مليار دولار).

وكانت الشركة التي تستحوذ أرامكو السعودية على حصة مسيطرة فيها حاليا، سجلت ربحا صافيا بلغ 18.3 مليار ريال (4.88 مليارات دولار) في التسعة شهور المنقضية من 2018.

وأرجعت سبب انخفاض صافي الربح، إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) مخصص انخفاض في قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG).

وتراجع إجمالي إيرادات الشركة حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي، إلى 106.93 مليارات ريال (28.51 مليار دولار).

كما تراجعت حصة السهم الواحد من ربح الفترة إلى 2.12 ريالا سعوديا، نزولا من 6.1 ريالات في الفترة المقابلة من 2018.

(الدولار = 3.75 ريالا)

المصدر : الأناضول