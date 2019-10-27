إيطاليا – حقق روما فوزا ثمينا على ضيفه ميلان 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل ثنائية روما كل من البوسني إدين دجيكو ونيكولو زانيولو في الدقيقتين 38 و59، بينما سجل الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف ميلان الوحيد في الدقيقة 55 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وبهذا الفوز، رفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي للـ”كالتشيو”، فيما توقف رصيد ميلان عند 10 نقاط بالمركز الـ12 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru