روسيا – تغلب زينيت على مضيفه كريليا سوفيتوف بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد ضمن الجولة الـ14 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي الضيوف كل من يوري جيركوف وأرتيوم دزيوبا في الدقيقتين 28 و90+3 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع زينيت رصيده في الصدارة إلى 32 نقطة، فيما توقف رصيد كريليا سوفيتوف عند 17 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وفي الجولة القادمة يستضيف زينيت فريق العاصمة الروسية تسيسكا في الـ2 من نوفمبر المقبل، فيما يستقبل كريليا سوفيتوف فريق روبين قازان بعدها بيومين.

المصدر: rsport.ria.ru