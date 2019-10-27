الولايات المتحدة – أعلن مكتب الشريف في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن إجلاء 180 ألف شخص جراء اندلاع حريق “طبيعي ضخم” جدا أطلق عليه اسم “كينكايد”.

وجاء في بيان صدر عن المكتب: “يجب إجلاء حوالي 180 ألف شخص، بسبب حريق كينكايد. هذه أكبر عملية إجلاء، يمكن لأي شخص في مكتب الشريف تذكرها”.

وطلبت السلطات المحلية، من المواطنين، توخي الحذر وتقديم المساعدة لبعضهم البعض. ويقطن في دائرة سونوما حوالي نصف مليون شخص.

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوزوم حالة الطوارئ في دائرتي لوس أنجلوس وسونوما (القريبة من سان فرانسيسكو) بسبب اندلاع الحرائق الطبيعية في الولاية.

المصدر: نوفوستي