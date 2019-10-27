عُمان – بدأ الناخبون العُمانيون، صباح امس الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوا سيمثلونهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 – 2023)، حيث بلغ عدد المرشحين 637 بينهم 40 إمرأة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية “استقبلت المراكز الانتخابية البالغ عددها 110 مراكز منذ الساعة السابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) الناخبين الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني”.

ووزعت هذه المراكز إلى 19 مركزا للذكور ومثلها للإناث بالإضافة إلى 72 مركزا مشتركا.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713 ألفا و335 ناخبا من بينهم 337 ألفا و534 ناخبة.

والمراكز الـ 110، موزعة في 61 ولاية ويصوت الناخبون، عبر 994 جهاز تصويت إلكتروني، حتى السابعة من مساء اليوم، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية، صورا قالت إنها لإقبال على مراكز الاقتراع، وتواجد لكبار السن، في العملية الانتخابية.

وعقب انتهاء اليوم، ستجمع استمارات التصويت الإلكتروني المطبوعة عبر الجهاز في أظرف أمنية مخصصة لذلك الغرض وتسليمها الى المستوى الأعلى حتى تصل للجنة المعنية بالجمع والفرز وإعلان النتائج في وقت لاحق لم يحدد بعد.

وفي 19 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، صوت العمانيون المقيمون بالخارج لأول مرة تصويتا إلكترونيا باستخدام تطبيق التصويت عن بعد على الهواتف الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بإجراءات توثيق مشددة.

وينتخب مجلس الشورى مرة كل أربعة أعوام، وتم تشكيله عام 1991 كبديل عن مجلس استشاري جرى تأسيسه عام 1981.

ومُنح مجلس عُمان بجناحيه الدولة (معين) والشورى (منتخب) صلاحيات تشريعية ورقابية، بموجب المرسوم السلطاني في 2011.

ويحق لمجلس الشوري العُماني، اقتراح مشاريع قوانين وتعديل أخرى ودراسة خطط التنمية والميزانية والاتفاقيات، واستجواب وزراء الخدمات، ورفع ما يتوصل إليه الاستجواب للسلطان.

الأناضول