ألمانيا – فوائد البرتقال للجسم عظيمة. وعصير البرتقال مشهور منذ القدم بأنه رائع للأجسام، ويكاد لا يخلو من أيّ بيت لتحفيز جهاز المناعة في الجسم.

اكتشفي في الآتي فوائد البرتقال للجسم الست الأكثر أهمية:

رغم أنّ الغالبية العظمى من مكونات البرتقال هي الماء، إلا أنَّ لبّه وعصيره يحتويان على كميات مهمة للغاية من الفيتامينات A و B و C ومركّبات مضادات الأكسدة. ولبّ البرتقال غني بالعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم والحديد والنحاس والفلافونويدات والكاروتينات، وكذلك الألياف.

إنّ استهلاك البرتقال بشكل منتظم مفيد للغاية لوقاية الجسم من العديد من الأمراض. ولكن ينبغي الحذر إذا كنتِ من الأشخاص الذين يعانون الارتجاع المريئي أو التهاب المريء الهضمي، أو فتق الحجاب الحاجز، لأنَّ هذه الحمضيات قد تهيّج الغشاء المخاطي للمريء، أو تسبب حرقة المعدة.

فوائد البرتقال في حماية العينين

إعتام عدسة العين مرض شائع يصيب العين لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. ولكن بحسب دراسة حديثة أجراها باحثون بريطانيون، فإنَّ أكل الأطعمة الغنية بالفيتامين “سي” C مثل البرتقال سوف يسمح بتقليل تقدم المرض بنسبة 33 في المئة. والسبب هو تأثير مضادات الأكسدة في الفيتامين “سي” C على سوائل العين والتي تحمي عدسة العين من العتامة المرتبطة بالتقدم في السن.

فوائد البرتقال في محاربة مرض السرطان

خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال، تجعل من هذه الحمضيات سلاحًا رائعًا ضد مرض السرطان. ويرتبط الاستهلاك المنتظم للبرتقال، بمنع الإصابة بسرطان المريء، وسرطان المعدة، وسرطان القولون، وسرطان الفم، وسرطان البلعوم. وتعمل مضادات الأكسدة هذه على تقليل انتشار الخلايا السرطانية، وتنظف الجسم وتقوّي نظام المناعة في الوقت ذاته.

فوائد البرتقال في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

البرتقال يساهم في الوقاية من أمراض القلب

إنّ عملية التأكسد في الجسم هي العامل الرئيسي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والاستهلاك المنتظم للفيتامين “سي” C على شكل عصير البرتقال، يساعد على تقليل مخاطر تصلب الشرايين والأمراض الوعائية الدماغية، بما في ذلك السكتة الدماغية والجلطة. ويساعد تأثيره كذلك على تقليل مستوى الكولسترول السيّىء في الدم.

فوائد البرتقال في تقليل الإصابة بالالتهابات

إنّ الفلافونويدات التي تحتويها الحمضيات ومنها البرتقال، تحتوي على خصائص مضادّة للالتهابات بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي.

فوائد البرتقال في علاج نزلة البرد

على النقيض مما كان آباؤنا وأجدادنا يعتقدونه بشكل راسخ، فإنَّ عصير البرتقال ليس له خصائص وقائية ضد الإصابة بنزلة البرد، ولكنّ محتواه من الفيتامين “سي” C يعمل على تقليل شدّة ومدّة الأعراض، وذلك بحسب تحليل تلّوي شمل 29 دراسة نُشرت في العام 2007.

فوائد البرتقال في تحسين الهضم

البرتقال مفيد أيضًا للجسم، من أجل تنظيف المواد التي من الصعب امتصاصها من قبل الأجهزة المختلفة. فالبرتقال يعمل على تطهير وتحليل المخلفات، وبالتالي تسهيل الهضم والمساهمة في تحسين صحة الجلد وتعزيز امتصاص الحديد من قبل الجسم.

سكاي نيوز