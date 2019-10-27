ليبيا – طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الأحد “الدول الحليفة في الحرب على الإرهاب” بالأخذ بقوائم الإرهاب الصادرة عن اللجنة وما فيها من أسماء مثل أبو عبيدة الزاوي المرافق لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في زيارته الأخيرة الذي يثبت تواطؤه في دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها بحسب نص البيان.

لجنة الدفاع النيابية إتهمت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه المجلس الرئاسي بتقديم الدعم اللامحدود للتنظيمات الإرهابية متمثلا في اصطحاب قادة القاعدة وداعش في الزيارات الدولية.

كما هنأت اللجنة أبناء المؤسسة العسكرية بمهنيتهم العالية وثقتهم في النفس والانضباط والتراتبية في تعاملهم مع التعليمات الصادرة عن القائد العام المشير خليفة حفتر في مراعاة قواعد الاشتباك والمحافظة على أرواح المدنيين وممتلكاتهم مما أبهر الليبيين بعقيدة القوات المسلحة وهي حماية الليبيين ودعم المجتمع الدولي للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب.