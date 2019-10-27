ليبيا – أصدر مجلس مشائخ و أعيان قبائل ترهونة بياناً مقتضباً مساء السبت حول ماينشر عبر ما أسماها ” صفحات الفتنة ” .

ونفى المجلس عبر بيانه صحة ما تنشره بعض الصفحات التي وصفها بـ ” المشبوهة والمأجورة والمتخصصة في زرع الفتنة ” في إشارة لبعض ما نشرته هذه الصفحات من أخبار تتعلق بالمدينة والجيش.

وأكد المجلس بأن العلاقة بين أبناء ترهونة والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية علاقة تاريخية وأضاف :

” ترهونة دائما مع الجيش وموقفها ثابت لا بتزعزع واللواء التاسع في الميدان يتقدم الصفوف حتى تعود ليبيا بلدا خاليا من كل مظاهر الفساد ” .

وكانت صفحات على موقع فيسبوك بعضها موالية لجهات سياسية ومسلحة في طرابلس قد تداولت أنباء عن ماقالت انه انسحاب لـ” اللواء التاسع من طرابلس رافقه تفاوض بين قيادات من ترهونة مع الطرف الآخر مقابل المال ” .

المرصد – متابعات