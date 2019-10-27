انجلترا – وجهت وزيرة الثقافة البريطانية نيكي مورغان اليوم الأحد، تحذيرا للنواب بشأن تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت نيكي مورغان إن يوم 31 أكتوبر لا يزال هو الموعد الذي يفترض خروج البلاد من التكتل.

وصرحت وزيرة الثقافة البريطانية لقناة سكاي نيوز بالقول : “في ظل عدم وجود اتفاق يصدق عليه البرلمان وعدم منح تمديد من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن موعد الرحيل المفترض لا يزال يوم الخميس”.

ودعت البرلمان إلى دعم محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات في 12 ديسمبر 2019.

واقترح بوريس جونسون إجراء الانتخابات في 12 ديسمبر، وهو يحتاج إلى أصوات ثلثي المشرعين البالغ عددهم 650 في البرلمان، ورفضت معظم أحزاب المعارضة بما فيها “الحزب الوطني الإسكتلندي” و”الديمقراطيون الأحرار” هذه الفكرة.

لكن الحزبين ألمحا يوم السبت إلى أنهما قد يدعمان انتخابات ديسمبر إذا تم فصلها عن تشريع بريكست، حيث ذكر “حزب العمال” أكبر أحزاب المعارضة أنه سيدعم الانتخابات بمجرد استبعاد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

من المهم الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت من حيث المبدأ، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد المدة.

وقال مسؤول في ختام اجتماع سفراء دول الاتحاد الـ27 في بروكسل: “لم يكن المقصود من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية… الجميع وافق على الحاجة إلى التمديد تجنبا لبريكست من دون اتفاق، وما زالت فترة التمديد قيد النقاش”.

المصدر: وكالات