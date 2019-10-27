ليبيا – إجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس مصطفى صنع الله اليوم الأحد مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا بحضور كبار المسؤولين بالوزارة في العاصمة المصرية القاهرة.

الملا أكد بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط على أهمية تعزيز التعاون الليبي المصري،منوّهاً إلى تطلع الشركات المصرية الى تعزيز التعاون المشترك ،مشيراً إلى أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة الى ليبيا وإستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

ومن جانبه،أطلع صنع الله الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة الانتاج النفطي والغازي في ليبيا،داعياً الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط على أسس فنية وتجارية كما أثنى على شركة بتروجيت الحكومية التي سبق وان قامت بتنفيذ خط حقل الوفاء مليتة في العقد الماضي.

وهدف الاجتماع إلى مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وصيانة البنى التحتية وإعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية كونها الجهة المتعاقدة مع الشركة العامة لنقل الغاز، وهي شركة غير تابعة للمؤسسة.

وحث صنع الله الشركات المصرية ذات السمعة المرموقة للعودة الى ليبيا والمساهمة في تنمية الاقتصاد الليبي.

الوطنية للنفط أشارت إلى أن الزيارة تأتي في إطار عدد من الجولات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وكبار المسؤولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة وهذا للإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.