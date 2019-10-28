اسرائيل – منحت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، رخصا للتنقيب البحري لمجموعتين من شركات الطاقة في أحدث جولة عطاءات لها للتنقيب في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتأمل وزارة الطاقة الإسرائيلية، التي أعلنت عن الأمر، في أن يساعد النشاط الجديد كي تصبح إسرائيل مركزا إقليميا للطاقة بعد اكتشاف كميات هائلة من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها.

وحصلت المجموعة الأولى، المؤلفة من الشركتين البريطانيتين “كيرن إنرجي”، و”فاروس إنرجي”، اللتين تقدمان عروضا للمرة الأولى، وأيضا شركة “ريشيو أويل” الإسرائيلية، على رخص للتنقيب في ثماني مناطق بحرية.

وحصل الكونسورتيوم الثاني، الذي يضم شركتي “إنرجيان” و”إسرائيل أوبورتيونيتي”، اللتين قدمتا عطاءات سابقا، على أربع مناطق للتنقيب.

واكتشفت إسرائيل في عام 2009، أن لديها احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي حولها من مستورد إلى مصدر للطاقة، وتأمل في جذب شركات كبيرة للنفط والغاز للعمل قبالة سواحلها.

المصدر: رويترز