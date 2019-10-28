لبنان – غردت الفنانة إليسا سلسلة تغريدات جديدة عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر”، توجّهت فيها إلى أصحاب الآراء المضادّة للتظاهرات الشعبية في لبنان والتي أصبحت في يومها الـ 12.

وكتبت إليسا عبر “تويتر”: “لكل هالناس عا مواقع التواصل الاجتماعي اللي نازلين تخوين وتهديد وتكذيب واتهامات ضد كل مين بدو يثور وينتفض. أولا إذا إنتو بدكن دولة أول شي لازم تحترمو الرأي الآخر وما تسمحو بالاعتداء عليه”.

وجاء في تغريدة ثانية: “تانيا، هالمطالب عند الناس ما بتعنيكن؟ إنتو جايي عندكن الكهربا، فيكن تفوّتو أهلكن عالمستشفى، بيضاين معاشكن لآخر الشهر، ما بدكن محاسبة عالسرقات والنهب؟ شايفين الوضع كتير منيح تا معتبرين الحراك موجه ضدكن؟ إنتو محلكن معنا مش مع اللي عم تدافعو عنن”.