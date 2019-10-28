مصر – أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الاثنين، أن صادرات البلاد غير البترولية زادت 3% في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتبلغ 19.201 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 0.3 بالمئة إلى 52.399 مليار دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان، حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، أن الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات استحوذت على 37 بالمئة من الصادرات المصرية، بحسب “رويترز”.

وقالت الوزارة، في أبريل/ نيسان الماضي، إنها تستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 55 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة من 24.8 مليار دولار حاليا، وخصصت ستة مليارات جنيه لصندوق تنمية الصادرات في السنة المالية 2019-2020.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري قد رد، في وقت سابق، على الأنباء التي أفادت بحصول مصر على تمويل جديد من قرض صندوق النقد الدولي.

وقال المركز، عبر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء بموقع “فيسبوك”، إن وزارة المالية نفت وجود أي تعاون سيتم مع صندوق النقد الدولي في المرحلة المقبلة في الدعم الفني.

وأضاف المركز أنه “لا صحة لما يتداول حول حصول مصر على تمويل جديد من قرض صندوق النقد الدولي”.

ونفى المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وأيضا صفحات تواصل اجتماعي، من شائعة بشأن سعي الحكومة لأن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في يناير/ كانون الثاني المقبل، بغرض تمويل برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي.