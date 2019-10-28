ليبيا- إستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع “المجموعة الأساسية” لمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد حالياً بالقاهرة.

اللقاء شهد وفقاً للمكتب للناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية حواراً مفتوحاً بين السيسي والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها بما فيها الأوضاع في ليبيا.

وأشار السيسي إلى خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وضرورة توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.

وأوضح أن السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات بالمنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تقوم بها أطراف إقليمية أخرى استغلالاً لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.

يذكر أنه كان على رأس المشاركين فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي وسامح شكري وزير الخارجية المصرية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة في مصر.