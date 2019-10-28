سوريا – اوضح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية شمال غرب سوريا كانت تهدف إلى اعتقال البغدادي وقتله إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وأضاف إسبر لمحطة “سي.إن.إن” الأمريكية الأحد: “حاولنا التواصل معه لتسليم نفسه… رفض وهرب إلى مكان تحت الأرض وخلال محاولتنا إخراجه فجر نفسه بسترة ناسفة”، مشيرا إلى أن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة خلال العملية لكنهما عادا إلى الخدمة.

ولفت إسبر إلى أن “الرئيس ترامب درس الخيارات في وقت سابق من الأسبوع الماضي.. ورسا على الخيار الذي نعتقد أنه أعطانا أكبر احتمال للنجاح”.

وكان البنتاغون قد صرح مؤخرا بأن واشنطن تراقب من سيستلم قيادة “داعش” بعد تصفية مؤسسه أبو بكر البغدادي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده تمكنت من تصفية البغدادي خلال عملية أمنية نفذتها في إدلب السورية.

وقال ترامب إن البغدادي “قتل كالكلب، حينما حاول الاختباء في نفق مسدود وجر معه ثلاثة من أطفاله الصغار”، مضيفا أن زعيم “داعش” فجر نفسه بحزام ناسف ما أدى إلى مقتله والأطفال الثلاثة.

المصدر: وكالات