ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر أوشك أن ينتهي من عمليته في طرابلس باسترداد العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.

التكبالي أوضح في تصريح خاص لموقع “المرجع” أن المؤشرات وأسلوب إدارة حكومة الوفاق للمشهد يكشف عن اقتراب الجيش من تحقيق هدفه، مشيرًا إلى أن ثمة ارتباك يسيطر على الوفاق وميليشياتها.

عضو مجلس النواب نوّه إلى أن الإغراءات التي تقدمها الوفاق للأطراف الدولية والإقدام على شراء العقارات الغالية، لاسيما اعتماد سياسات متسرعة كل ذلك يوحي بأن لديها شعورًا بقرب فقد زمام الأمور أمام تقدم الجيش.