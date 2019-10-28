فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي 19 فلسطينيا في مناطق متعددة في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش، في بيان الإثنين، إنه تم اعتقال هذا العدد من الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأضاف: “تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

وعادة ما تتم الاعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700.

ومن بين المعتقلين 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

الأناضول