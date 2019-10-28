ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على وجود مشكلة كبيرة في الصرف الصحي تعاني منها المدينة لأن الخطوط الرئيسية الممتدة من المناطق للبحيرة قديمة جداً وغير صالحة للإستعمال وأي مشكلة تؤدي لإنفجار الخط.

الخيالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “اكثر” الذي يذاع على قناة ” ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن الدولة والحكومة هي المسؤولة عن حل مثل هذه الإشكاليات لحاجتها لميزانية كبيرة تعجز عنها البلديات.

ولفت إلى أنه عقب إنفجار خط الصرف الصحي في سبها تمت مطالبة لجنة الأزمة بحل المشكلة وبالفعل بدأت الشركة المختصة بالعمل على ذلك، محذراً من وقوع كارثة كبيرة في حال لم تحل مشكلة الصرف الصحي في سبها.

وعن تخصيص الحكومة المؤقتة في وقت سابق أموال تحت مسمى لجنة أزمة الجنوب وتصريحات رئيس اللجنة مصطفى كنونو عن تسييل 15 مليون دينار علق موضحاً:”لا نعلم عن هذه المبالغ و لم تكن البلديات موجودة في عهد كنونو بل كان هناك مجلس تسيري محلي فقط، الآن ادينا لجنة أزمة في الشرق نتمنى أن تقوم بحل مشكلة سبها الخطيرة من خلال تغيير كل الخطوط الرئيسية”.

كما أوضح أن خط الصرف الصحي الرئيسي ومحطة الصرف الصحي “الجديد المنشية”جميعها خطوط مهترئه، متوقعاً إنفجار جهة أخرى بعد شهر من الآن.

وإستطرد حديثه:”نحن بعد محاولاتنا مع بعض المنظمات هناك خط رئيسي كلف مليون و300 ألف يورو تعمل به الشركة، نطالب الدولة بتغيير خطوط الصرف الصحي الغير صالحة داخل المدينة وتوفير المحطات لأن محطة التنقية غير صالحة وتكلف مبالغ كبيرة جداً فعند إخراج البحيرة خارج المدينة كانت التكلف 45 مليون ولإخراج 18 كيلو خارج سبها سيكلف ذلك أكثر”.