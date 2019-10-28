الرئيس العراقي : لم أعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة

الرئيس العراقي : لم أعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة

العراق – صرح الرئيس العراقي برهم صالح خلال مقابلة أجراها مع موقع “أكسيوس” الإخباري الأسبوع الماضي ونشرت اليوم الاثنين، أنه لم يعد متأكدا من إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف.

وقال برهم صالح إن العراق قد يكون مستعدا لإعادة التفكير في علاقاته مع دول أخرى بما في ذلك روسيا وإيران، حسبما نشره الموقع الإخباري.

وأكد أن “الولايات المتحدة حليف مهم وشريك.. نريد استمرار هذا الأمر ولا نريد بالتأكيد استخدام أراضينا”.

وأشار إلى أن العراق يثمن علاقته مع الولايات المتحدة التي تمتد لـ16 عاما، لكن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجعل الأمر صعبا.

وقال الرئيس العراقي إن “القوة الحالية للولايات المتحدة توضع محل شك بطريقة جادة للغاية.. وحلفاء أمريكا قلقون بشأن الاعتماد على واشنطن”.

وأفاد الموقع الذي أجرى المقابلة بأن الرئيس العراقي كرر استخدام كلمات “إعادة الضبط” أو “إعادة التفكير” عند وصف نهج العلاقات العراقية الأمريكية، كما لم يستبعد أن يدفع انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة إلى إعادة بناء العلاقات بطريقة مغايرة مع كل من روسيا وإيران.

وردا على سؤال عما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي إلى إعادة التوجه نحو روسيا وإيران، قال صالح “إنه لا يستبعد ذلك”.

وشدد صالح قائلا “لسنا من الذين يذهبون للأمريكان أو الروس ويقولون لهم إذا لا تفعل هنا من أجلي سأذهب في الاتجاه الآخر”، متابعا “لكننا نحتاج إلى التفكير في أولوياتنا”.

وأبدى الرئيس العراقي مخاوفه مما حصل في شمال سوريا والانسحاب الأمريكي وكيف ترك الأكراد لمواجهة الأمر وحدهم، ناهيك عما يمكن أن يتسبب به هذا الأمر من خطر عودة تنظيم “داعش” إلى المنطقة.

كما عبر برهم صالح عن القلق من اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا من أن هذه الحرب ستؤدي إلى “كارثة على الجميع”.

المصدر: موقع “أكسيوس” الإخباري