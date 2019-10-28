ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الأحد بمدينة زوارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له.

الوفد الألماني وصل في وقت سابق إلى المدينة قادماً من تونس ليعرض على السراج وفقاً لمكتب الاخير الاعلامي التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وحضر الإجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ووزير خارجية الوفاق محمد سيالة وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الحاجي دهان.



وأكد وزير خارجية ألمانيا في بداية الاجتماع على دعم بلاده للمسار السياسي ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة وجدد حرص المانيا على العمل مع حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى الموقف الألماني الصريح والواضح برفض ما وصفوه بـ”الاعتداء على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والإعلان عن ذلك فور وقوع ما تم وصفه بـ”العدوان”، مؤكداً دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة.

وقال إن المانيا حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر الا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.



كما أوضح وزير الخارجية الألماني بأن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه وأن هناك دول تمت دعوتها للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، لافتاً إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.



من جانبه أكد السراج ترحيبه بمؤتمر برلين مؤكداً على أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية وضرورة بحث وتقييم أسباب اخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق في تحقيق تقدم على الأرض.



وأضاف أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية، معتبراً أن وقف إطلاق النار مرهون بانسحاب من وصفهم بـ”الميليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) وأن لا يكون هناك أي تهديد للعاصمة بأية صورة كانت.