السودان – طالبت قوى “الحرية والتغيير” السودانية السلطات الأمنية بأخذ الحيطة والحذر من هجمات “إرهابية محتملة”، عقب إعلان مفكر سياسي، عن تسلل عناصر من جماعة “بوكو حرام” المتشددة إلى البلاد.

وقال القيادي في “الحرية والتغيير” محمد عصمت، إن “على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي التصريحات التي ترددت بشأن تسلل عناصر من بوكو حرام إلى السودان الاهتمام اللازم، وأن تعمل على تقصي الأمر”.

وأكد عصمت، “ضرورة التقصي حول هذه المجموعات المنفلتة”، مشددا على أهمية “التعاطي مع تلك التصريحات وأخذها بعين الاعتبار، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

وشدد القيادي السوداني، بأن السودان “لن يسمح بأي ممارسات إرهابية، لأن وضعنا السياسي والأمني يتسم ببعض الهشاشة”.

وذكر المفكر السياسي السوداني الحاج وراق في منتدى بالخرطوم، أن لديه معلومات عن تسلل عناصر من جماعة “بوكو حرام” إلى داخل البلاد، وأنهم “لجأوا إلى التلويح بالشريعة الإسلامية في محاولة لاستمالة العاطفة العامة للمسلمين”.

وأشار المفكر السوداني، إلى “فطنة ووعي الشعب السوداني”.

المصدر: الراكوبة نيوز