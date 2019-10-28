ليبيا – هنأ رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الشعب الليبي ومن وصفهم بـ”أبطال البنيان المرصوص” على وجه الخصوص والعالم أجمع بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

المشري وفي منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الأحد قال :”نهنئ بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي العالم أجمع وليبيا وأبطال البنيان المرصوص على وجه الخصوص الذين ضحوا ودحروا أكبر تجمع للتنظيم خارج معقله الأصلي”.

وأضاف :”الإرهاب لا دين له ولا وطن وقتل الأبرياء أينما كانوا هو إرهاب لا محالة فلا يختلف من يتستر وراء ذلك باسم الدين أو نشر الأمن والأمان”.