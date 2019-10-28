ليبيا – أعتبر العضو المقاطع لمجلس النواب عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا في بيان باسم وزارته أمس الأحد نجاح العملية العسكرية الخاصة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي إنتصاراً كبيراً للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في ضرب وإنهاء وجود هذا التنظيم.

باشاغا قال في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه :”سبق وأن قامت الولايات المتحدة الأمريكية وبالاشتراك مع حكومة الوفاق الوطني وقوات البنيان المرصوص والأجهزة الأمنية بتقديم المساعدة اللازمة والضرورية لإنهاء وجود تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه”، مؤكداً أن هذا التعاون لا يزال قائما في تتبع ما تبقي من عناصر تنشط حاليا في بعض المناطق سواء كان هذا التتبع باستهدافها بضربات محددة ومنسقة او بضبط هذه العناصر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تولي اهتماما كبيرا لملف الإرهاب سواء كان بتبادل المعلومات مع شركائها أو معرفة مصادر التمويل وكذلك بتقديم من يتم القبض عليهم للقضاء، لافتاً إلى أنه وبالرغم من ما وصفه بـ” العدوان الجائر على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) استطاعت قوات الوفاق الأمنية من ضبط عدد من المنتمين للتنظيم خلال الأشهر الماضية.

وأضاف البيان :”إن حالة الحرب الحالية والاستهداف المتكرر والمنهج لقوات البنيان المرصوص وقوات مكافحة الإرهاب بطيران مسير تابع لخليفة حفتر وتكرار إستهداف قاعدة معيتيقة حيث السجن الرئيسي لكل المقبوض عليهم في قضايا الإرهاب وتسليم قواعد عسكرية جوية مهمة وحيوية لمرتزقة أجانب في وسط وغرب البلاد بل ولحملة تضليل وتشويش ممن يحملون صفات رسمية لدى حفتر بوجود زعيم التنظيم في ليبيا كلها أدلة لا تقبل إثبات العكس وتفضح حفتر وسلوكه”.

عضو مجلس النواب المقاطع عن مدبنة مصراتة زعم في ختام بيانه أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مستعد للتعامل مع الإرهاب لتحقيق مصلحة تبرير هذا التدمير والقتل المجاني وخلق المناخ الذي تتغذي منه هذه التنظيمات الإرهابية لإعادة إحيائه من جديد خلافا لرغبة الشعب الليبي وحكومته ولشركائه الذين ساعدوه ويساعدوه في أن تكون ليبيا بلد أمان مستقر خالي من الإرهاب والتطرف بكل أشكاله حسب قوله.