ليبيا – نظم المعلمون في بلدية الزاوية المركز وقفة إحتجاجية أمس الأحد جددوا خلالها المطالبة بتحسين وضع المعلم وذلك بزيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم إسوة بالقطاعات والجهات الأخرى في الدولة.

معلمي بلدية الزاوية عبروا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لمراقبة تعليم الزواية عن رفضهم للظلم والتهميش الذي يتعرض له القطاع من قبل الجهات المسؤولة.



ودعا المشاركين في الوقفة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية بين موظفي الدولة و حل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم من تهالك بالمدارس وغيرها.



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