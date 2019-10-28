فرنسا – كشف تقرير صحفي أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والمقدمة من قبل مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المختصة، لأفضل لاعب كرة القدم في العالم.

وذكرت صحيفة “Corriere dello Sport” الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، سيحصل على جائزة الكرة الذهبية، للمرة السادسة في تاريخه، متفوقا على 29 لاعبا في القائمة التي أعدتها المجلة الفرنسية “فرانس فتبول – France Football”.

وأفاد المصدر أن وفدا من مجلة “فرانس فوتبول” قام بزيارة مدينة تورينو الإيطالية، والتقى أعضاء الوفد مع ممثل رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما، والمدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتي.

ويتوقع أن الصحفيين أجروا مقابلة مع اللاعب، والتي سيتم نشرها بعد الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خلال الحفل الذي سيقام، يوم 2 ديسمبر المقبل، في مسرح “شاتليت” في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج كريستيانو رونالدو (34 عاما) خمس مرات، حتى الآن، بجائزة الكرة الذهبية، وذلك في الأعوام: (2008، 2013، 2014، 2016، 2017)، وهو رقم قياسي يتقاسمه الدون مع غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، المتوج بالجائزة أعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2015)

وحصد كريستيانو رونالدو لقب بطل الدوري الإيطالي، وكأس السوبر المحلي مع “السيدة العجوز”، كما نال لقب دوري أمم أوروبا مع منتخب البرتغال، وتجاوز حاجز الـ 700 هدف في مسيرته.

المصدر: وكالة “تاس”