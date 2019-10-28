ليبيا – أصدر وزير التعليم في حكومة الوفاق عثمان عبدالجليل سلسلة قرارات إدارية أبرزها قرار إيقاف أكثر من 800 موظف بالوزارة وإحالتهم للتحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل.

كما أصدر وزير التعليم بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة قرار بإيقاف مرتبات 152,958 شخص يتقاضون مرتبات من الوزارة ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.

يذكر أن وزارة التعليم قد أصدرت قرارين قبل إعلانها عن قرارات الإيقاف والإحالة المعتصمين للتحقيق طالبت بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج العمل على تحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم وفقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وأسوة لغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة إضافة إلى ضمان التأمين الصحي للعاملين في قطاع التعليم.

ودعت الوزارة في قرار آخر رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بتحويل المخصصات في باب المرتبات ثلاثة مليون دينار ليبي لتفعيل علاوة التفتيش المنصوص عليها.

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