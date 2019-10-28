كندا – يحتوي عصير التوت على الكثير من الخصائص العلاجية والمفيدة للصحة. ولهذا يمكن استخدامه لعلاج مشكلة التهاب البول مثلاً.

وهو أيضاً غني بمضادات الأكسدة التي تحمي صحة الكبد. كذلك أشارت دراسة نشرت نتائجها في دورية The Biological and Pharmaceutical Bulletin إلى أن التوت مفيد أيضاً في مكافحة مشكلة السمنة.

ولفتت إلى أنه يمكن الاعتماد عليه لخفض مستوى الدهون الثلاثية في الدم. ولهذا ينصح بشرب كوب منه يومياً بعد ساعتين من موعد العشاء. والأفضل فعل هذا لمدة أسبوع كامل.

ويمكن ايضاً للغاية نفسها شرب ماء الشوفان الغني بالألياف والمعادن والذي يساعد على الشعور بالشبع وخسارة الوزن وحرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن.

ومن اجل تحضيره يوضع كوب من بذور الشوفان في 3 ليترات ماء. ويوضع المزيج على النار حتى يغلي.

وبعد ذلك يبرد الخليط ويصفى الماء ويحفظ في مكان بعيد عن الحرارة ويتم تناوله قبل ساعة من موعد النوم.

وكالات