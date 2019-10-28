بروكسل – وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير 2020، مما يمنح المملكة المتحدة ثلاثة أشهر إضافية للمغادرة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، في تغريدة نشرها على “تويتر” إن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب المملكة المتحدة للحصول على تعديل للخروج حتى 31 يناير 2020.

وأضاف أنه “من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار من خلال إجراء مكتوب”.

وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلا لتفادي خطر “بريكست” غير منظم، لكن بعضها، وخصوصا فرنسا، تثير جدلا حول مدة التأجيل.

جدير بالذكر أنه وبعد منح لندن تأجيلا جديدا، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبب جدلا في لندن.

إلى ذلك، يرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء برويس جونسون الخميس الماضي للخروج من المأزق.

وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض “حزب العمال” اتفاق جونسون بشأن “بريكست” ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق على الإطلاق.

المصدر: RT + وكالات