ليبيا – استقبل النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه في مدينة بنغازي نائب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا جوشوا هاريس.

حومه ناقش وفقاً لما نشرته وكالة “الأنباء” التابعة للحكومة المؤقتة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في عديد الملفات وبحث الأوضاع الأمنية في البلاد وأوجه التعاون الليبي الأمريكي في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب إلى جانب آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية.

هذا وحضر الاجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق في الحكومة المؤقتة أبوبكر بوقيلة.