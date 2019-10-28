ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج أمس الأحد بزيارة إلى مدينة زوارة إلتقى خلالها رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ابراهيم تاكيته.

السراج أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس على أن البلديات هي الأقدر على تلمس احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق عازمة على تطبيق نظام اللامركزية بتدرج ووفق خطوات مدروسة.



واستمع إلى ما عرضه المجلس البلدي من مشاكل في عدد من المرافق الخدمية خاصة في مجالي الصحة والمواصلات حيث أصدر تعليماته بتوفير احتياجات مستشفى زوارة البحري ودعم البلدية على استكمال عدد من المشاريع وتنفيذ المدخلين الشرقي والغربي واستكمال مشروع مطار زوارة.

من جهة أخرى أكد السراج على دعم وتجهيز مديرية الأمن، لافتاً إلى توصله لإتفاق مع الجانب التونسي على تطوير معبر رأس جدير وحل كافة المشاكل التي تعترض تسهيل حركة عبور المسافرين.