انجلترا – خرج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مصابا خلال مواجهة توتنهام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة العاشرة من “البريميرليغ”.

وسقط صلاح أرضا في الدقيقة 85 بعد شكواه من الإصابة في كاحل قدمه اليسرى، ليقرر مدرب “الريدز، الألماني “يورغن كلوب، إخراجه من الملعب، والدفع بزميله جو غوميز بدلا منه.

وسبق لصلاح أن تعرض لإصابة في آخر مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ليستر سيتي، قبل أن يغيب عن مباراة مانشستر يونايتد.

وعاد اللاعب المصري لأول مرة بعد الإصابة، في مباراة جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفا مميزا لفت فيه الأنظار.

وسجل صلاح هدف تقدم ليفربول على ضيفه توتنهام من علامة الجزاء في الدقيقة 75، ليقلب تأخر فريقه بهدف إلى الفوز 2-1.

وابتعد ليفربول بفارق الصدارة مجددا، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

المصدر: وكالات