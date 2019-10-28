انجلترا – قلب ليفربول تأخره أمام ضيفه توتنهام هوتسبير بهدف، إلى فوز 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتح توتنهام باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الأولى عن طريق هاري كين.

وعادل جوردان هندرسون النتيجة لليفربول في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وسجل محمد صلاح هدف الفوز الثمين “للريدز” من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وغادر صلاح الملعب مصابا في الدقيقة 86 وكان الدولي المصري قد عاد لتوه من الإصابة التي غيبته عن مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في صدارة “البريميرليغ”، بفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر على جدول الترتيب.

المصدر: sportbox.ru