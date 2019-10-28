ليبيا – إعتبر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن بعثة الأمم المتحدة متآمرة على الشعب وشريك أصيل في ما وصفه بـ “العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والوضع الذي آلت إليه البلاد كونها لم تقم بأي دور لوقف مايجري بالعاصمة.

الورفلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني امس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم مسار سلمي يكون لمن وصفه بـ”مجرم الحرب المتمرد” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) دور أساسي فيه وتقنع باقي الأطراف به.

وقال :” استهداف المستشفيات الميدانية أنا متأكد أن الإحداثيات أعطيت لمجرم الحرب عن طريق البعثة، ومراسلي بعض الصحف الوهمية ومن يتبع الأمم المتحدة تتصل بشبابنا في الجبهات والمراسلين ويسألونهم ماذا جرى وأين تقدمتم وبماذا يقصفونكم”.

ونوّه إلى أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق لا تقوم بالدور المطلوب منها خصوصاً إيقاف مثل هذه الجرائم لأن الدبلوماسية مخترقة، متحدياً إياها بالقيام بتشكيل لجنة لمتابعة الملف أو القيام بتعيين شخص لمتابعته.

واختتم عبدالعزيز حديثه قائلاً :”موضوع المستشفيات جاهز لا يريد إلا أشخاص يملكون الإرادة ويشعرون أن المعركة معركتهم اعترافات المسماري ونشرات أخبارهم في قنواتهم وفيديوهاتهم يفتخرون بهذه الجريمة، الفرق بيننا وبين ما يوجد في الشرق أن من يؤيدون عملية الكرامة يجتمعون ويقولون أنه من المفروض على عقيلة صالح والثني فعل عدة أمور لكن نحن نخرج ونتكلم وهم ينفذون”.