إسبانيا – صعد غرناطة إلى صدارة الدوري الإسباني بتغلبه اليوم الأحد، على ضيفه ريال بيتيس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من “الليغا”.

ويدين غرناطة بالفضل بالفوز للاعبه ألفارو فاديلو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع غرناطة رصيده إلى 20 نقطة ليصعد إلى صدارة الدوري، متجاوزا كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد (19 نقطة لكل منها)، وريال مدريد صاحب المركز الخامس بـ18 نقطة.

وأنجز غرناطة مهمته مستغلا تأجيل مباراة الكلاسيكو الإسباني والتي كانت مقررة أمس السبت، إلى 18 ديسمبر المقبل.

المصدر: sportbox.ru